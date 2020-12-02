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Іран планує відновити виробництво збройового урану

Тегеран, Середа 02 грудня 2020 18:48
Іран планує відновити виробництво збройового урану
Фото: прапор Ірану (freepic.com)
Автор: Роман Тверденко

В Ірані дозволили відновлення ядерної діяльності. Рада вартових конституції затвердила постанову парламенту про початок виробництва збройового урану.

Про це повідомляє Press TV.

В країні дозволяється відновити виробництво в рік мінімум 120 кілограм урану з рівнем збагачення до 20 відсотків. Саме такий високозбагачений уран використовують у ядерній зброї. Цим Іран порушує підписану в 2015 році угоду з США про припинення збагачення урану для розробки ядерної зброї.

Також передбачається заборона на відвідування інспекціями ООН іранських ядерних об'єктів.

Після затвердження Радою вартових конституції, яка перевіряє документи парламенту на відповідність основному закону, постанову надіслано на виконання урядом.

Нагадаємо, 5 січня 2020 року влада Ірану оголосила про відмову від основного зобов'язання з ядерного угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. Іран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерана.

Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватися умов ядерної угоди після того, як у травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Крім цього, переможець виборів президента США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. При цьому він вважає, що зробити це буде складно.

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