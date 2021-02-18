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Гендиректор МАГАТЭ едет в Иран. Будут обсуждать ядерную программу

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу посетит Иран. Стороны планируют обсудить сотрудничество по ядерной программе.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter постоянный представитель Исламской Республики Иран (ИРИ) при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

При этом дипломат добавил, что новое законодательство, которое предусматривает ограничение доступа инспекторов МАГАТЭ, будет имплементировано с 23 февраля.

"Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в субботу в Тегеран для проведения технических дискуссий с Организацией по атомной энергии Ирана относительно путей продолжения сотрудничества в свете новых договоренностей и развития ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 января власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии о намерении обогащать уран до 20%. Ядерное соглашение между Ираном и мировыми странами предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Ранее сообщалось, что Иран планирует возобновить производство оружейного урана.

Кроме этого, президент США Джо Байден намерен восстановить ядерную сделку с Ираном. При этом он считает, что сделать это будет сложно.

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