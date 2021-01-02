Іран оголосив про плани збільшити збагачення урану в порушення ядерної угоди

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

Влада Ірану офіційно повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%. Ядерна угода між Іраном та світовими країнами передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссе, передає BBC.

В МАГАТЕ відзначають, що Іран не повідомляє, коли саме країна планує почати збагачувати уран до 20%.

Після виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) за іранською ядерною програмою у 2018 році Іран у 2019 році приступив до поетапного припинення виконання своїх зобов'язань, що стосуються збагачення урану і дослідницької діяльності, а на початку січня 2020 року заявив про завершення цього процесу.

В 2020 році МАГАТЕ повідомило, що Іран нарощує обсяги низькозбагаченого урану вище встановленого у СВПД рівня. Тегеран також продовжував збагачувати уран до 4,5%. Дозволений відповідно до СВПД 2015 року ліміт запасів становить 202,8 кг або 300 кг фториду урану (UF6), а рівень збагачення не має перевищувати 3,67%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.

При цьому обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди та зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.