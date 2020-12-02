Фото: Джо Байден (flickr.com)

Переміг на виборах президента США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. При цьому він вважає, що це буде зробити складно.

Про це повідомляє The New York Times.

За його словами, США готові повернутися до ядерної угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде строго дотримуватися умов угоди.

"Зараз багато говорять про високоточні ракети і все інше, що сприяє дестабілізації регіону. При цьому кращий спосіб домогтися деякої стабільності в регіоні - це розібратися з ядерною програмою", - заявив Байден.

Він додав, що майбутня адміністрація США має намір у співпраці з союзниками і партнерами брати участь в переговорах і розробляти додаткові угоди, які могли б зміцнити і продовжити дію обмежень щодо іранської ядерної і ракетної програм.

"І останнє, чорт візьми, що нам потрібно в цій частині світу, - це нарощування ядерного потенціалу", - підкреслив Байден.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році. У травні 2018 го США вийшли з угоди, звинувативши Іран в недотриманні умов угоди і наклавши на Тегеран санкції.

На початку року Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання з ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

Раніше РБК-Україна писало, що запаси збагаченого урану в Ірані в 12 разів перевищують ліміт ядерної угоди.