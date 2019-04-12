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Гендиректор "1+1" пообіцяв подати в суд на Порошенка

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 07:12
Гендиректор "1+1" пообіцяв подати в суд на Порошенка
Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ткаченко вважає, що президент не мав права "вриватися в ефір без запрошення"

Генеральний директор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко заявив про намір подати в суд на президента Петра Порошенка за те, що він "увірвався в ефір, приватної компанії, без запрошення", а також "за минулі звинувачення на адресу каналу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ткаченка у Facebook.

Зі слів гендиректора медіагрупи, позов буде скеровано до суду в понеділок.

"Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави і не збиралися йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії... не інакше як на позов до суду від нас ви не заробили. Чекайте - в понеділок. Зокрема й за минулі звинувачення на адресу "1+1", - написав Ткаченко.

Він також заявив, що Порошенка раніше неодноразово запрошували на ефіри "Права на владу", але він нібито не відповідав і забороняв своїм представникам приходити на "1+1".

Нагадаємо, увечері в четвер, 11 квітня, кандидати на посаду президента Петро Порошенко і Володимир Зеленський вперше провели спільну бесіду у прямому ефірі. При цьому Порошенко був у студії програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", а Зеленський говорив по телефону. Кандидати посперечалися в прямому ефірі, після чого Зеленський кинув слухавку.

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