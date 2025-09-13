ua en ru
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини, але без ХАМАС

Нью-Йорк, Субота 13 вересня 2025 11:52
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини, але без ХАМАС Фото: Генасамблея ООН підтримала створення Палестини (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів схвалила декларацію, яка передбачає план розподілу Палестини на дві держави - ізраїльську та арабську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

За Нью-Йоркську резолюцію проголосували 142 держави - більшість країн ЄС, Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна.

Проти виступили 10 країн, серед яких Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.


Окрім дорожньої карти, яка, як очікується, дозволить реалізувати рішення про створення двох держав на Близькому Сході, декларація містить заклик про негайне припинення вогню в Секторі Газа та звільнення всіх заручників, що там утримуються.

Крім того, документ передбачає роззброєння ХАМАС та його виключення з управління, нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, а також колективні гарантії безпеки.

Ізраїль висловив незгоду з документом, оскільки він передбачає як справедливе завершення конфлікту створення незалежної Палестинської держави поряд з Ізраїлем.

Палестинська держава

У 1947 році на Близькому Сході планувалося створити дві держави - Ізраїль та Палестину. У ході цілої низки збройних конфліктів між Ізраїлем та його арабськими країнами єврейська держава таки була створена, а от палестинські угруповання опинилися без території та розпочали війну проти Ізраїлю.

На початку 90-х почався процес примирення між ізраїльтянами та палестинцями. В результаті цього, власне, виникла Палестинська національна автономія.

Влітку стало відомо, що Франція, Велика Британія та ще низка західних країн хочуть визнати Палестинську державу.

Що являє собою Палестина і чому не всі у світі вважають її повноцінною незалежною державою - у матеріалі РБК-Україна.

