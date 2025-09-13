Генасамблея ООН підтримала створення Палестини, але без ХАМАС

Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів схвалила декларацію, яка передбачає план розподілу Палестини на дві держави - ізраїльську та арабську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

За Нью-Йоркську резолюцію проголосували 142 держави - більшість країн ЄС, Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна.

Проти виступили 10 країн, серед яких Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.

Today, under the leadership of France and Saudi Arabia, 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the Two-State Solution.



Together, we are charting an irreversible path towards peace in the Middle East.… pic.twitter.com/74c5CrMKW1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025



Окрім дорожньої карти, яка, як очікується, дозволить реалізувати рішення про створення двох держав на Близькому Сході, декларація містить заклик про негайне припинення вогню в Секторі Газа та звільнення всіх заручників, що там утримуються.

Крім того, документ передбачає роззброєння ХАМАС та його виключення з управління, нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, а також колективні гарантії безпеки.

Ізраїль висловив незгоду з документом, оскільки він передбачає як справедливе завершення конфлікту створення незалежної Палестинської держави поряд з Ізраїлем.