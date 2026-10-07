ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Gemini в смарт-часах: Google случайно рассекретила новый Fitbit Edge

11:21 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Gemini в смарт-часах: Google случайно рассекретила новый Fitbit Edge Google интегрирует Gemini в фитнес-гаджеты (скриншот: Android Headlines)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новый Fitbit Edge еще не представили, а Google уже не смогла удержать его главные фишки - в сеть слили цену и характеристики смарт-часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dealabs.

Дизайн и цветовые решения в стиле Pixel Watch 5

Новы Fitbit Edge выполнен в формате прямоугольного фитнес-трекера с овальным экраном, двумя удлиненными боковыми кнопками и зажимами на тыльной стороне для быстрой смены ремешков.

Габариты алюминиевого корпуса составляют 39,22 мм в ширину, 25,56 мм в глубину и 11,58 мм в высоту, а масса устройства - 17,7 грамма. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам 5 ATM и IP68.

По данным источников, новинка поступит в продажу в четырех цветовых комбинациях, аналогичных палитре смарт-часов Pixel Watch 5:

  • Obsidian & Matte Black - черный матовый алюминиевый корпус с черным силиконовым ремешком.
  • Olive & Satin Pyrite - корпус цвета пиритной бронзы с оливковым ремешком.
  • Canyon & Champagne Gold - корпус в цвете золотистого шампанского с персиково-розовым ремешком.
  • Fog & Polished Silver - корпус из полированного серебра с ремешком серого цвета.

Не пропустите: Эпоха Chromebook подходит к концу: Google переводит ноутбуки на Android

Встроенный Gemini и новые функции здоровья

Ключевым обновлением гаджета станет интеграция Gemini.

Алгоритмы предлагают пользователям индивидуальные программы тренировок, подсказки через функцию "Спроси коуча" и текстовое сопровождение непосредственно на экране трекера при выполнении упражнений в реальном времени.

Часть расширенных ИИ функций будет работать по подписке Google Health Premium.

Устройство оснащено 1,34-дюймовым сенсорным экраном AMOLED с поддержкой режима Always-on Display.

Благодаря модулям Bluetooth 5.4 и GPS трекер поддерживает более 40 спортивных режимов с автоматическим определением типа активности, а также имеет альтиметр для отслеживания перепадов высоты.

Набор сенсоров позволяет проводить мониторинг сердечного ритма, снимать ЭКГ, фиксировать признаки фибрилляции предсердий, измерять уровень кислорода крови (SpO2) и температуру кожи.

Также реализовано отслеживание фаз сна, менструального цикла, уровня стресса, оценка показателя VO2 max и анализ долгосрочных трендов артериального давления и инсулинорезистентности.

Читайте больше: Live Avatar от Google: ИИ получил мимику, лицо и человеческие черты

Автономность, зарядка и цены

Питание гаджета обеспечивает литиево-ионный аккумулятор, конструкция которого предусматривает возможность самостоятельной замены пользователем.

Заявленное время автономной работы составляет до 7 дней в стандартном режиме и до 2 дней с постоянно активным экраном.

Аппарат поддерживает быструю зарядку через порт USB-C - полный цикл длится 2 часа, а 5 минут подключения к сети обеспечивают до 24 часов работы.

Смарт-часы работают под управлением Fitbit OS с поддержкой сервисов Google Play и совместимы со смартфонами на базе Android 11.0 и выше или iOS 16.4 и выше.

Ожидаемая розничная цена Fitbit Edge в Европе будет составлять 179 евро - это на 20 евро дороже Fitbit Charge 6 и на 80 евро дороже базового Fitbit Air (99,99 евро), однако на 240 евро дешевле флагманского Pixel Watch 5.

Точная дата старта продаж устройства пока не разглашается.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект Гаджеты
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ