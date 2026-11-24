Как будет работать создание голоса в Gemini?

В коде версии 17.78.13 приложения Google появились строчки с опцией Create a voice в меню выбора голоса Gemini. Вместо того чтобы выбирать среди готовых вариантов, пользователь сможет задать звучание через текстовое поле с подсказкой "Describe how Gemini should sound".

Также в коде нашли кнопку Surprise me. Она сможет предложить вариант голоса автоматически, если пользователь не желает придумывать описание самостоятельно.

По замыслу, человек сможет задать конкретные параметры голоса, в частности:

тембр и глубину звучания;

акцент и скорость речи;

эмоциональную окраску.

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Какие технологии Google уже имеет для реализации?

Ранее, в июле, в коде замечали разработку четырех ползунков для настройки скорости, энергичности, теплоты и формальности речи Gemini, однако эти элементы так и не появились у пользователей.

Новый подход предлагает создавать голос по текстовому описанию, а не только корректировать существующие варианты.

В сентябре Google представила модель Gemini 3.8 Flash TTS для генерации голосов по письменным описаниям более чем в 100 языках и диалектах.

Кроме того, компания предлагает инструмент Voice Remixing, который позволяет изменять высоту тона, акцент, скорость речи и другие характеристики голоса с помощью текстовых подсказок.

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Выйдет ли функция для всех пользователей?

Поскольку находка касается кода в разработке, нет гарантии, что функцию выпустят в релиз . Также пока неизвестно, будет ли Google применять для этого технологии вроде Gemini 3.8 Flash TTS.

Также пока неясно, будут ли ограничения на отдельные акценты по регионам, позволят ли сохранять несколько собственных голосов и появится ли опция у Gemini for Home.