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Google ограничит бесплатный Gemini: какие модели заберут

10:11 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Google ограничит бесплатный Gemini: какие модели заберут Google готовит жесткие лимиты для Gemini (фото: Getty Images)
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Google готовит новые ограничения для пользователей Gemini. Уже с 9 октября бесплатные аккаунты и подписчики тарифа AI Plus лишатся доступа к части популярных моделей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 9To5Google.

Ограничения для бесплатных аккаунтов и AI Plus

Согласно обновленному документу поддержки, пользователи без оплаченной подписки Google AI смогут работать только с базовой моделью 3.5 Flash-Lite.

Начиная с 9 октября, для бесплатных аккаунтов полностью закроют доступ к моделям

  • 3.6 Flash
  • 3.1 Pro

Изменения коснутся и подписчиков тарифа AI Plus за 4,99 долларов в месяц. Для них останутся только модели Flash-Lite и Flash, а версия Pro станет недоступной.

Пользователи этого плана получат уведомления по электронной почте с деталями о вступлении в силу новых правил.

Читайте больше: Ошибка Google: ИИ заявил о вере в Бога и Лох-Несское чудовище

Новые возможности для топовых тарифов

Для пользователей более дорогих подписок AI Pro за 19,99 долларов в месяц и AI Ultra ухудшений не предусмотрено.

Подписчики тарифа AI Pro получат доступ к функции Deep Think. Опция ранее была доступна только на планах по цене 99,99 долларов и 199,99 долларов в месяц.

Читайте больше: Рекорд в 1 млн токенов: Google представила новую супермодель Gemini 4 Argon

Настройка уровня усилий ИИ

В октябре в приложении Gemini также планируется внедрение трех уровней усилий для каждой доступной модели:

  • низкий
  • средний
  • высокий

Это позволит повысить способность алгоритма выполнять сложные задачи и предоставлять более подробные ответы, однако увеличит расход установленного лимита.

Теперь пользователям доступна только опция расширенного мышления для сложных задач. Новые уровни будут соответствовать инструментам Google AI Studio и Antigravity.

Со всем тем пока остается неизвестным, как именно в структуру тарифов впишется новая ИИ-модель Gemini 4 Argon.

Ранее в компании объявили, что она первой станет доступна пользователям AI Ultra, однако Google пока не уточнила, будет ли Argon классифицирована как модель Pro, или войдет в новый, более высокий уровень.

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