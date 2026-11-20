Google добавила в десктопное приложение Gemini для macOS функцию, которая позволяет ИИ самостоятельно управлять компьютером и выполнять задачи вместо пользователя. Ассистент может работать с программами Mac и просматривать сайты в фоновом режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Как управлять компьютером в Gemini на macOS?

Функция позволяет ИИ-агенту выполнять действия непосредственно на компьютере Mac и завершать многоэтапные задания с локальными файлами, приложениями и веб-страницами.

После инструкции пользователя агент работает в фоновом режиме, а его действия отображаются в живом чате, тогда как экран и курсор остаются свободными для других задач.

Пользователи могут ставить действия Gemini на паузу, останавливать их и одобрять перед исполнением.

Среди примеров применения, которые приводит Google

Работа с формами и файлами : заполнение форм, повторение одинаковых операций над пакетом файлов и упорядочение файлов по заданным критериям.

: заполнение форм, повторение одинаковых операций над пакетом файлов и упорядочение файлов по заданным критериям. Подготовка материалов: создание слайдов на основе файлов или данных из онлайн-дашбордов.

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Где и кому доступна функция?

На старте функция работает на английском языке в США и требует приложения Gemini для Mac и подписки Google AI Plus, Pro или Ultra. Срок выхода на другие рынки и платформы компания не назвала.

Контекст других агентных запусков Google

Интересно, что Google выходит с этим запуском несколько позже конкурентов типа OpenAI, Anthropic и Meta, которые уже некоторое время предлагают агентные возможности в своих десктопных приложениях.

Кроме того, только на этой неделе Google объявила о более широком развертывании встроенной функции "Tasks в Gemini, которая помогает входить на сайты, делать онлайн-покупки или бронировать встречи.

Также техногигант недавно начал привлекать ранних тестировщиков к обновленному агенту "CC", представленному в сентябре для семейной организации дел в почте, календарях, чатах и задачах.