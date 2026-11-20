Google превратила Gemini в помощника для Mac: как ассистент сможет управлять компьютером
Google добавила в десктопное приложение Gemini для macOS функцию, которая позволяет ИИ самостоятельно управлять компьютером и выполнять задачи вместо пользователя. Ассистент может работать с программами Mac и просматривать сайты в фоновом режиме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Как управлять компьютером в Gemini на macOS?
Функция позволяет ИИ-агенту выполнять действия непосредственно на компьютере Mac и завершать многоэтапные задания с локальными файлами, приложениями и веб-страницами.
После инструкции пользователя агент работает в фоновом режиме, а его действия отображаются в живом чате, тогда как экран и курсор остаются свободными для других задач.
Пользователи могут ставить действия Gemini на паузу, останавливать их и одобрять перед исполнением.
Среди примеров применения, которые приводит Google
- Работа с формами и файлами: заполнение форм, повторение одинаковых операций над пакетом файлов и упорядочение файлов по заданным критериям.
- Подготовка материалов: создание слайдов на основе файлов или данных из онлайн-дашбордов.
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Где и кому доступна функция?
На старте функция работает на английском языке в США и требует приложения Gemini для Mac и подписки Google AI Plus, Pro или Ultra. Срок выхода на другие рынки и платформы компания не назвала.
Контекст других агентных запусков Google
Интересно, что Google выходит с этим запуском несколько позже конкурентов типа OpenAI, Anthropic и Meta, которые уже некоторое время предлагают агентные возможности в своих десктопных приложениях.
Кроме того, только на этой неделе Google объявила о более широком развертывании встроенной функции "Tasks в Gemini, которая помогает входить на сайты, делать онлайн-покупки или бронировать встречи.
Также техногигант недавно начал привлекать ранних тестировщиков к обновленному агенту "CC", представленному в сентябре для семейной организации дел в почте, календарях, чатах и задачах.