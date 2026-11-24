Як працюватиме створення голосу у Gemini?

У коді версії 17.78.13 додатка Google з'явилися рядки з опцією Create a voice у меню вибору голосу Gemini. Замість того, щоб обирати серед готових варіантів, користувач зможе задати звучання через текстове поле з підказкою "Describe how Gemini should sound".

Також у коді знайшли кнопку Surprise me. Вона зможе запропонувати варіант голосу автоматично, якщо користувач не бажає придумувати опис самостійно.

За задумом, людина зможе задати конкретні параметри голосу, зокрема:

тембр і глибину звучання;

акцент і швидкість мовлення;

емоційне забарвлення.

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Які технології Google вже має для втілення?

Раніше, у липні, у коді помічали розробку чотирьох повзунків для налаштування швидкості, енергійності, теплоти та формальності мовлення Gemini, однак ці елементи так і не з'явилися у користувачів.

Новий підхід пропонує створювати голос за текстовим описом, а не лише коригувати наявні варіанти.

У вересні Google представила модель Gemini 3.8 Flash TTS для генерації голосів за письмовими описами більш ніж у 100 мовах і діалектах.

Крім того, компанія пропонує інструмент Voice Remixing, який дає змогу змінювати висоту тону, акцент, швидкість мовлення та інші характеристики наявного голосу за допомогою текстових підказок.

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Чи вийде функція для всіх користувачів?

Оскільки знахідка стосується коду у розробці, наразі немає гарантії, що функцію реалізують на практиці. Також поки невідомо, чи застосовуватиме Google для цього технології на кшталт Gemini 3.8 Flash TTS.

Також поки незрозуміло, чи будуть обмеження на окремі акценти за регіонами, чи дозволять зберігати кілька власних голосів і чи з'явиться опція у Gemini for Home.