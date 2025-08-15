ua en ru
Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным

Пятница 15 августа 2025 16:46
UA EN RU
Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску. Там сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска", - сказано в сообщении Пентагона.

Именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится саммит лидеров США и России.

Также, согласно данным Пентагона, на базу отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Составы делегаций США и РФ

Напомним, ранее стало известно, что в американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией на Аляске, вошли:

  • государственный секретарь США Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Хегсета в этом списке не было.

Примечательно, что в российскую делегацию, среди прочего, вошел министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ожидается, что переговоры начнутся около 22:00 по киевскому времени. Трамп уже вылетел на Аляску.

