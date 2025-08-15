ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гегсет вирушив на Аляску, де Трамп зустрінеться з Путіним

П'ятниця 15 серпня 2025 16:46
UA EN RU
Гегсет вирушив на Аляску, де Трамп зустрінеться з Путіним Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску. Там сьогодні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Саме на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі відбудеться саміт лідерів США і Росії.

Також, згідно з даними Пентагону, на базу вирушив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Склади делегацій США і РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до американської делегації, яка братиме участь у переговорах із Росією на Алясці, увійшли:

  • державний секретар США Марко Рубіо;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лутнік;
  • спецпредставник президента США Стів Віткофф;
  • прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Гегсета в цьому списку не було.

Примітно, що в російську делегацію, серед іншого, увійшов міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Очікується, що переговори розпочнуться близько 22:00 за київським часом. Трамп уже вилетів на Аляску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Пентагон Дональд Трамп Аляска Мирні переговори Піт Гегсет Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія