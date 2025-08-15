Гегсет вирушив на Аляску, де Трамп зустрінеться з Путіним
Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску. Там сьогодні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
"Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска", - йдеться в повідомленні Пентагону.
Саме на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі відбудеться саміт лідерів США і Росії.
Також, згідно з даними Пентагону, на базу вирушив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.
Склади делегацій США і РФ
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до американської делегації, яка братиме участь у переговорах із Росією на Алясці, увійшли:
- державний секретар США Марко Рубіо;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- спецпредставник президента США Стів Віткофф;
- прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.
Гегсета в цьому списку не було.
Примітно, що в російську делегацію, серед іншого, увійшов міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.
Очікується, що переговори розпочнуться близько 22:00 за київським часом. Трамп уже вилетів на Аляску.