Хегсет приказал оставить в армии США только 31 признанное вероисповедание

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Пентагон пошел на радикальное сокращение из-за того, что предыдущая система оказалась слишком громоздкой. Военный министр Пит Хегсет назвал ее непригодной для реального использования. Ранее капелланы имели дело с огромным количеством религиозных кодексов, а теперь бюрократические процессы станут проще.

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В служебной записке заместителя министра обороны Энтони Таты отмечается, что такой шаг улучшит работу Департамента труда. Это позволит эффективнее оказывать религиозную поддержку.

"Новый список предоставит капелланам четкую и легкодоступную информацию, которая позволит им лучше предвидеть потребности военнослужащих в религиозной поддержке и проводить религиозные мероприятия поддержки, соответствующие личной вере и практикам военнослужащих", - отметил Энтони Тата.

Кто попал в обновленный список

Армия США оставила в перечне основные мировые религии и крупнейшие конфессии. Большинство солдат уже давно ассоциируют себя именно с этими группами. Новая система отражает реальные потребности личного состава.

В список 31 признанной религии вошли:

христианские группы (католики, баптисты, лютеране, методисты);

ислам;

иудаизм;

буддизм и индуизм;

сикхи;

агностики.

По словам Хегсета, старая система разрослась искусственно. Многие коды годами оставались пустыми и никто из военных просто не указывал их как свою веру. Министр войны подчеркнул, что подавляющее большинство бойцов используют только шесть основных религиозных кодов.

Новые правила для капелланов: вера превыше звания

Изменения коснулись не только статистики, но и внешнего вида духовенства. Пентагон приказал действующим капелланам изменить знаки различия. Теперь религиозные символы станут приоритетными.

Военные капелланы должны заменить знаки своих званий на знаки своей религиозной принадлежности. Хегсет объяснил это идеологически: духовная миссия для капеллана должна быть на первом месте.

"Капеллан - это, прежде всего, капеллан, а уже потом офицер. Это изменение является визуальным отражением этого факта", - подчеркнул глава ведомства.