Рубио заинтриговал заявлением о деньгах Пентагона для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появятся новости о военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что сказал Рубио

Выступая перед подкомитетом Сената 3 июня, Рубио заявил: новости о задержанных средствах появятся "довольно скоро". Деталей он не предоставил.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил для поддержки Украины, однако средства до сих пор не были переданы, они задерживаются на уровне Пентагона.

В конце апреля сенатор-республиканец Макконнелл публично обвинил Пентагон в задержке помощи Украине, члены комитета присылали запросы в аналитическое подразделение ведомства, но ответов не получали.