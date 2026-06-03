Рубио заинтриговал заявлением о деньгах Пентагона для Украины
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появятся новости о военной помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что сказал Рубио
Выступая перед подкомитетом Сената 3 июня, Рубио заявил: новости о задержанных средствах появятся "довольно скоро". Деталей он не предоставил.
Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил для поддержки Украины, однако средства до сих пор не были переданы, они задерживаются на уровне Пентагона.
В конце апреля сенатор-республиканец Макконнелл публично обвинил Пентагон в задержке помощи Украине, члены комитета присылали запросы в аналитическое подразделение ведомства, но ответов не получали.
После волны критики со стороны законодателей Гегсет на слушаниях в Конгрессе объявил, что Пентагон официально разблокировал пакет помощи на 400 миллионов долларов - "средства были высвобождены по состоянию на вчера", заявил он. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки, что вызвало широкую критику в Конгрессе.