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Рубио заинтриговал заявлением о деньгах Пентагона для Украины

23:12 03.06.2026 Ср
1 мин
Конгресс все одобрил, но оружие и деньги до сих пор не в Украине
aimg Екатерина Коваль
Рубио заинтриговал заявлением о деньгах Пентагона для Украины Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появятся новости о военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что сказал Рубио

Выступая перед подкомитетом Сената 3 июня, Рубио заявил: новости о задержанных средствах появятся "довольно скоро". Деталей он не предоставил.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил для поддержки Украины, однако средства до сих пор не были переданы, они задерживаются на уровне Пентагона.

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В конце апреля сенатор-республиканец Макконнелл публично обвинил Пентагон в задержке помощи Украине, члены комитета присылали запросы в аналитическое подразделение ведомства, но ответов не получали.

После волны критики со стороны законодателей Гегсет на слушаниях в Конгрессе объявил, что Пентагон официально разблокировал пакет помощи на 400 миллионов долларов - "средства были высвобождены по состоянию на вчера", заявил он. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки, что вызвало широкую критику в Конгрессе.

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