В Украине планируют увеличить количество военных капелланов

Суббота 06 декабря 2025 14:15
В Украине планируют увеличить количество военных капелланов Фото: митрополит Епифаний (facebook.com/epifaniyа)
Автор: Татьяна Степанова, Елена Чернякова

Православная церковь Украины намерена пополнить ряды военных капелланов. Сейчас службу несут около 500 представителей духовенства.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время общения с корреспондентом РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака.

По его словам, в целом уже есть около 500 военных капелланов. Это основная доля со стороны Православной церкви Украины.

"Мы сейчас постепенно пополняем те должности, которые являются свободными. И я думаю, что в течение следующего года мы сумеем больше заполнить капелланских должностей в украинской армии", - отметил Епифаний.

Он отметил, что в этом есть большая потребность со стороны украинских воинов, которые свидетельствуют, что капелланы являются для них большой духовной поддержкой.

"И это важный элемент, ведь мы должны поддерживать боевой дух нашего украинского войска. Если мы будем духовно бодрыми, то будем достигать только благословенных успехов", - добавил митрополит.

Напомним, в январе этого года Кабинет министров внес изменения в Положение о выдаче мандата на право осуществления военной капелланской деятельности. Теперь кандидаты будут иметь шесть месяцев вместо трех для заключения контракта после получения мандата.

Капелланы Война в Украине
