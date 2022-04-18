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ДБР про можливий обмін Медведчука: не вплине на розслідування справ

Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державне бюро розслідувань (ДБР) України не прийматиме рішення про обмін нардепа Віктора Медведчука. Слідчі продовжать збір доказової бази злочинів політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Обмін політичного діяча на наших військових - це більше політичний процес. Не ДБР і не слідчі будуть приймати це рішення", - сказала вона.

За її словами, ДБР продовжить збирати доказову базу, тому що два кримінальні провадження знаходяться саме в Бюро, де підозрюваний проходить Медведчук. Сап'ян додала, що розслідування цих справ продовжиться незалежно від політичного рішення.

"Щоб вони (кримінальні справи - ред.) потрапили до суду і було винесено рішення", - підкреслила спікер ДБР.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, Медведчук попросив обміняти його українських військових і цивільних, які знаходяться в обложеному Маріуполі.

Про те, чи можливий обмін Медведчука і яка доля чекає кума Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

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