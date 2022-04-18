ГБР о возможном обмене Медведчука: не повлияет на расследование дел

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не будет принимать решение об обмене нардепа Виктора Медведчука. Следователи продолжат сбор доказательной базы преступлений политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГБР Татьяны Сапьян в эфире общенационального телемарафона.

"Обмен политического деятеля на наших военных - это больше политический процесс. Не ГБР и не следователи будут принимать это решение", - сказала она.

По ее словам, ГБР продолжит собирать доказательную базу, потому что два уголовных производства находятся именно в Бюро, где подозреваем проходит Медведчук. Сапьян добавила, что расследование этих дел продолжится независимо от политического решения.

"Чтобы они (уголовные дела - ред.) попали в суд и было вынесено решение", - подчеркнула спикер ГБР.