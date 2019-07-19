ДБР відкрило справу щодо вивезення судді Чауса до Молдови

Фото: Микола Чаус (УНІАН)

Справу було відкрито на основі інформації, поширеної у ЗМІ

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження щодо вивезення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до Молдови. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Вказано, що провадження було зареєстроване на основі інформації, поширеної у ЗМІ.

"Зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України до Молдови. Підстава реєстрації кримінального провадження: інформація, поширена в ЗМІ. Важливо: за поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - зазначили в ДБР.

Вказано, що зараз відбувається досудове розслідування, зокрема перевірка оприлюднених фактів.

Справу зареєстровано за ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища; та за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти в екстрадиції екс-судді Чауса. За словами президента, Молдова пообіцяла посприяти цьому процесу.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса, звинуваченого у хабарництві, з посади судді Дніпровського районного суду Києва.

Додамо, влітку минулого року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що процедура екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса занадто затягнулася.