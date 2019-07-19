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ДБР відкрило справу щодо вивезення судді Чауса до Молдови

Новини » Політика    19.07.2019 - 12:27
ДБР відкрило справу щодо вивезення судді Чауса до Молдови
Фото: Микола Чаус (УНІАН)

Справу було відкрито на основі інформації, поширеної у ЗМІ

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження щодо вивезення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до Молдови. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Вказано, що провадження було зареєстроване на основі інформації, поширеної у ЗМІ.

"Зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України до Молдови. Підстава реєстрації кримінального провадження: інформація, поширена в ЗМІ. Важливо: за поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави", - зазначили в ДБР.

Вказано, що зараз відбувається досудове розслідування, зокрема перевірка оприлюднених фактів.

Справу зареєстровано за ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища; та за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти в екстрадиції екс-судді Чауса. За словами президента, Молдова пообіцяла посприяти цьому процесу.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса, звинуваченого у хабарництві, з посади судді Дніпровського районного суду Києва.

Додамо, влітку минулого року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що процедура екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса занадто затягнулася.

Зеленський попросив Молдову про екстрадицію екс-судді Чауса Справу щодо Чауса буде передано до суду протягом місяця після його повернення в Україну, - Холодницький
Новини України Николай Чаус
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