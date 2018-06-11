Ситник незадоволений "надто затягнутою" екстрадицією Чауса

Він також зазначив, що були спроби "заспамити" антикорупційний суд

Процедура екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса надто затягнулась. Про це на прес-брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Стосовно Чауса, то чесно кажучи, для мене особисто незрозуміло, чому так довго триває цей процес, тому, що, погодьтеся, справа там явно не така масштабна. Хабар районного судді.., але чомусь ця справа, сама екстрадиція, чомусь затягнулася", - сказав Ситник.

Він також зазначив, що були спроби "заспамити" антикорупційний суд.

"Була спроба заспамити цей суд, додати туди справи, які не пов'язані з корупцією. Спроба була направлена на те, щоб затягнути процес створення суду. Наскільки я бачив засідання, нібито ці спроби були припинені. Але все це буде визначено, коли ми побачимо фінальну редакцію закону", - відзначив Ситник.

"Буде запущена процедура конкурсного відбору суддів в антикорупційний суд. Все буде залежати від того, наскільки зацікавлена влада у цій інституції", - додав він.

Нагадаємо, 28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса, якого звинувачують у хабарництві, з посади судді Дніпровського районного суду Києва.