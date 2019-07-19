ГБР открыло дело о вывозе судьи Чауса в Молдову

Фото: Николай Чаус (УНИАН)

Дело было открыто на основе информации, распространенной в СМИ

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по вывозу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Указано, что производство было зарегистрировано на основе информации, распространенной в СМИ.

"Зарегистрировали уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову. Основание регистрации уголовного производства: информация, распространенная в СМИ. Важно: по распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства", - отметили в ГБР.

Указано, что сейчас происходит досудебное расследование, в частности проверка обнародованных фактов.

Дело зарегистрировано по ч. 2. ст. 332 Уголовного кодекса Украины: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения; и по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции экс-судьи Чауса. По словам президента, Молдова пообещала поспособствовать данному процессу.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2017 года Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева.

Добавим, летом прошлого года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что процедура экстрадиции бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса слишком затянулась.