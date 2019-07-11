Зеленський попросив Молдову про екстрадицію екс-судді Чауса

Фото: Микола Чаус (Уніан)

Молдова пообіцяла посприяти цьому процесу

Президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти в екстрадиції екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Про це заявив глава держави під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду, передає РБК-Україна.

За словами президента, Молдова пообіцяла посприяти цьому процесу.

"Я підняв питання про екстрадицію в Україну сумно відомого екс-судді Чауса. Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу", - заявив президент.

Зазначимо, колишнього суддю Миколу Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло з-за того, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання. У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.

Нагадаємо, 28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнив Миколу Чауса, звинуваченого у хабарництві, з посади судді Дніпровського районного суду Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Молдові розглянуть питання екстрадиції колишнього судді Миколи Чауса не раніше весни 2018 року.