ДБР розслідує бунт в одеській колонії

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом бунту в одеській колонії. Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Слідчі ДБР розслідують службову недбалість працівників державної установи "Південна виправна колонія № 51" в місті Одесі. За попередньою інформацією, причиною бунту стали "неналежні умови утримання засуджених і жахлива якість продуктів харчування".

"Про це неодноразово повідомлялося адміністрації колонії, однак ніякої реакції для поліпшення їх проживання утримувані не побачили. Такі дії призвели до того, що на території колонії, де стався бунт засуджених, почалася пожежа. Вогнем було пошкоджено будівлю установи виконання покарань, пожежну техніку та інше майно", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначають, що в діях працівників "Південної виправної колонії № 51" та інших працівників правоохоронних органів слідчі ДБР вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Раніше повідомлялося, що під час бунту в одеській колонії № 51 постраждали п'ятеро працівників виправної установи.

Раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. Омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.