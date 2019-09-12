ДБР проводить обшуки в "Укробронпромі"

Держбюро розслідувань проводить обшуки на концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах, які входять до його складу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ДБР Романа Труби.

Повідомляється, що обшуки відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році.

"Слідчі спокійно і безперешкодно роблять свою роботу - вилучають документи та інші речі, які будуть мати доказове значення", - повідомив глава ДБР.

В "Укроборонпромі" підтвердили інформацію про проведення обшуків і заявили, що будуть сприяти будь-яким слідчим діям при розслідуванні всіх кримінальних проваджень щодо Концерну та підприємств-учасників. Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Інформація і документи на запити слідчих надаватимуться в повному обсязі, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України", - заявили в компанії.

Нагадаємо, у головному офісі "Приватбанку" в Дніпрі пройшли обшуки. У прес-службі банку повідомили, що обшук проводили співробітники поліції за рішенням Жовтневого районного суду Дніпра, підстава - "перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".

У поліції уточнили, що обшуки проводилися в рамках справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Також РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України і Госбюро розслідувань проводять обшуки в "Укргазвидобуванні". Повідомляється, що органи Генпрокуратури, ДБР і СБУ проводять обшуки в апараті управління АТ "Укргазвидобування" і в газопромислового управління "Полтавагазвидобування".