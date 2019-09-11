СБУ та ДБР проводять обшуки в "Укргазвидобуванні"

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Обшуки в "Укргазвидобуванні" проходять з ранку

Служба безпеки України і Держбюро розслідувань проводять обшуки в "Укргазвидобуванні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що органи Генпрокуратури, ДБР та СБУ проводять обшуки в апараті управління АТ "Укргазвидобування" і в Газопромисловому управлінні "Полтавагазвидобування"

"Зі свого боку "Укргазвидобування" співпрацює з представниками правоохоронних органів і надає всю необхідну документацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція проводить обшуки в офісі націоналізованого "Приватбанку". У прес-службі установи зазначили, що детальна інформація буде надана найближчим часом.

Минулого тижня в Києві проходили обшуки в "Укренерго" у справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, поліція викрила схему привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго". Сума збитку склала більше 40 млн гривень, йдеться про зловживання на конкурсних торгах щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.