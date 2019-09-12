ГБР проводит обыски в "Укробронпроме"

Госбюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ГБР Романа Трубы.

Сообщается, что обыски происходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение", - сообщил глава ГБР.

В "Укроборонпроме" подтвердили информацию о проведении обысков и заявили, что будут способствовать любым следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении Концерна и предприятий-участников. Об этом говорится в заявление на сайте компании.

"Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины", - заявили в компании.

Напомним, в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре прошли обыски. В пресс-службе банка сообщили, что обыск проводили сотрудники полиции по решению Жовтневого районного суда Днепра, основание - "превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

В полиции уточнили, что обыски проводились в рамках дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Также РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят обыски в "Укргаздобыче". Сообщается, что органы Генпрокуратуры, ГБР и СБУ проводят обыски в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и в Газопромышленном управлении "Полтавагаздобыча".