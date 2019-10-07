ДБР просить заарештувати Пашинського без застави

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org.ua)

Клопотання ДБР розгляне Печерський райсуд Києва

Державне бюро розслідувань просить суд взяти під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Клопотання розгляне Печерський районний суд міста Києва у понеділок, 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що засідання почнеться о 14:00, однак суд переніс обрання запобіжного заходу Пашинському на 16:00.

Нагадаємо, 4 жовтня слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру екс-нардепу Сергію Пашинському.

Так, 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між парламентарієм і громадянином. У ході конфлікту Пашинський дістав пістолет марки Glock 19 і вистрілив чоловікові в ліву ногу. Чоловік у результаті пострілу отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Так, Пашинському інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Варто відзначити, в грудні 2017 року суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування справи Пашинського.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня 2017 року ГПУ закрила справу проти нардепа від "Народного фронту", голови комітету Верховної ради України 8 скликання з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

Зокрема, в ГПУ прийшли до висновку, що депутат ВР діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій - В'ячеслава Хімікуса, який отримав поранення, - були визнані "суспільно небезпечними".