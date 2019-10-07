ГБР просит арестовать Пашинского без залога

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org.ua)

Ходатайство ГБР рассмотрит Печерский райсуд Киева

Государственное бюро расследований просит суд взять под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ходатайство рассмотрит Печерский районный суд города Киева в понедельник, 7 октября.

Ранее сообщалось, что заседание начнется в 14:00, однако суд перенес избрание меры пресечения Пашинскому на 16:00.

Напомним, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-нардепу Сергею Пашинскому.

Так, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между парламентарием и гражданином. В ходе конфликта Пашинский достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Мужчина в результате выстрела получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Так, Пашинскому инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение.

Стоит отметить, в декабре 2017 года суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование дела Пашинского.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года ГПУ закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной рады Украины 8 созыва по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

В частности, в ГПУ пришли к выводу, что депутат ВР действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий - Вячеслава Химикуса, который получил ранение, - были признаны "общественно опасными".