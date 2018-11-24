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ДБР продовжило прийом документів на посади в центральному апараті

Новини » Політика    24.11.2018 - 13:54
ДБР продовжило прийом документів на посади в центральному апараті
Фото: директор ДБР Роман Труба (УНІАН)

Прийом документів продовжили до 14 грудня

Державне бюро розслідувань (ДБР) продовжило прийом документів на посади в центральному апараті до 14 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті ДБР.

Повідомляється, що до 14 грудня продовжили прийом документів від кандидатів на 61 посаду в центральному апараті Державного бюро розслідувань. Зокрема, документи приймають на 43 посади у слідчих відділах і 18 посад державних службовців. У бюро уточнили, що з відповідною пропозицією звернулася конкурсна комісія.

"Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються до 18:00", - уточнили в бюро.

Нагадаємо, цього тижня Держбюро розслідувань оголосило дату початку своєї роботи. Передбачається, що вже 27 листопада майже 300 слідчих приймуть присягу і почнуть працювати над першими кримінальними провадженнями. У бюро також підкреслили, що до оперативної роботи будуть залучати силовиків з інших відомств.

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що після запуску ДБР процесуальне керівництво у кримінальних справах буде проводити Генеральна прокуратура.

 

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