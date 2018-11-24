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ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате

Новости » Политика    24.11.2018 - 13:54
ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате
Фото: директор ГБР Роман Труба (УНИАН)

Прием документов продлили до 14 декабря

Государственное бюро расследований (ГБР) продлило прием документов на должности в центральном аппарате до 14 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте ГБР.

Сообщается, что до 14 декабря продлили прием документов от кандидатов на 61 должность в центральном аппарате Государственного бюро расследований. В частности, документы принимают на 43 должности в следственных отделах и 18 должностей государственных служащих. В бюро уточнили, что с соответствующим предложением обратилась конкурсная комиссия.

"Документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, принимаются до 18:00", - уточнили в бюро.

Напомним, на этой неделе Госбюро расследований объявило дату начала своей работы. Предполагается, что уже 27 ноября почти 300 следователей примут присягу и начнут работать над первыми уголовными производствами. В бюро также подчеркнули, что к оперативной работе будут привлекать силовиков из других ведомств.

Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что после запуска ГБР процессуальное руководство в уголовных делах будет проводить Генеральная прокуратура.

 

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