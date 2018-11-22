Держбюро розслідувань оголосило дату початку своєї роботи

Фото: директор ДБР Роман Труба (УНІАН)

Слідчі ДБР приступлять до перших кримінальних проваджень 27 листопада

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочне перші кримінальні провадження 27 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Повідомляється, що 27 листопада 295 слідчих ДБР мають прийняти присягу і почати свої перші кримінальні провадження. Також уточнюється, що слідчі повинні мати позитивні висновки за результатами перевірок на детекторі брехні.

"Серед них: 102 слідчих центрального апарату і 193 слідчих територіальних управлінь Бюро", - зазначили в ГБР.

Також повідомляється, що в центральному апараті та територіальних управліннях сформовано слідчі підрозділи за трьома напрямками:

розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції;

розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя;

розслідування військових злочинів.

Державне бюро розслідувань розпочне роботу без оперативних працівників, а під час досудових розслідувань будуть залучатися оперативні підрозділи інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після запуску ДБР процесуальне керівництво у кримінальних справах буде проводити Генеральна прокуратура.

Раніше РБК-Україна писало, що суд може визнати незаконним допуск директора бюро Романа Труби до конкурсу на голову ДБР.