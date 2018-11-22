Держбюро розслідувань оголосило дату початку своєї роботи

Слідчі ДБР приступлять до перших кримінальних проваджень 27 листопада
Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочне перші кримінальні провадження 27 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.
Повідомляється, що 27 листопада 295 слідчих ДБР мають прийняти присягу і почати свої перші кримінальні провадження. Також уточнюється, що слідчі повинні мати позитивні висновки за результатами перевірок на детекторі брехні.
"Серед них: 102 слідчих центрального апарату і 193 слідчих територіальних управлінь Бюро", - зазначили в ГБР.
Також повідомляється, що в центральному апараті та територіальних управліннях сформовано слідчі підрозділи за трьома напрямками:
Державне бюро розслідувань розпочне роботу без оперативних працівників, а під час досудових розслідувань будуть залучатися оперативні підрозділи інших правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після запуску ДБР процесуальне керівництво у кримінальних справах буде проводити Генеральна прокуратура.
Раніше РБК-Україна писало, що суд може визнати незаконним допуск директора бюро Романа Труби до конкурсу на голову ДБР.