Луценко: після запуску ДБР процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях проводитиме ГПУ

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Генпрокурор не вірить у швидкий запуск Держбюро розслідувань

Після запуску Державного бюро розслідувань (ДБР) та передачі йому слідчих функцій, профільний слідчий департамент Генпрокуратури залишиться та займеться процесуальним керівництвом кримінальних справ. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає РБК-Україна з посиланням на "112.ua".

Зокрема, керівник ГПУ на оперативній нараді сазав, що не вірить у швидкий запуск ДБР із повноцінним його функціонуванням.

"Профільний департамент у ГПУ буде надалі здійснювати процесуальне керівництво кримінальних проваджень центрального апарату ДБР... Завершення функції слідства прокуратури - окрема тема, яка потребує нашого аналізу. Незабаром, ми сподіваємося, ДБР почне свої перші розслідування. Віриться в це важко, скажу відверто. Але керівник наполегливо говорить про те, що ось-ось", - зазначив Луценко.

Він додав, що на даний момент слідчий департамент ГПУ забезпечує керівництво у понад 770 кримінальних провадженнях, у яких 340 особам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 22 жовтня 2018 року Державне бюро розслідувань ще на два тижні продовжило прийом заяв на вакантні посади. Йдеться про 74 посади державних службовців у територіальних управліннях Держбюро розслідувань.

Раніше голова ДБР Роман Труба заявляв, що Бюро відкриє перші провадження у листопаді після обрання слідчих територіальних управлінь та призначення їх на посади.