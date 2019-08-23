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Співробітників СБУ допитають на поліграфі через втечу Сільвера

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 12:59
Співробітників СБУ допитають на поліграфі через втечу Сільвера
Фото: екстрадиція Амоса Дов Сільвера (facebook.com/SecurSerUkraine)

Допит має відбутися у п'ятницю

Державне бюро розслідувань на поліграфі допитає працівників Служби безпеки України щодо втечі ізраїльського наркобарона Сільвера з аеропорту "Бориспіль". Про це повідомив глава ДБР Роман Труба у своєму Telegram.

Допит має відбутися у п'ятницю, 23 серпня.

Співробітників СБУ допитають на поліграфі через втечу Сільвера

"ДБР перевіряє можливу причетність працівників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші спеціалісти сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа. У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких ми залучаємо для встановлення фактів у кримінальних провадженнях", - зазначив очільник бюро.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилося повне відео втечі ізраїльського наркобарона Амоса Дов Сільвера від українських правоохоронців в аеропорту "Бориспіль" при спробі його депортувати в Ізраїль. На відео видно, як під час проходження Сильвером і співробітниками СБУ огляду в аеропорту, один з правоохоронців нібито подає йому умовний знак, почухавши потилицю, після чого конвойований акуратно відходить назад і збігає у всіх на очах.

Як писало РБК-Україна раніше, наркоторговець Амос Дов Сільвер втік в аеропорту "Бориспіль" при спробі депортації його до Ізраїлю. При цьому спочатку дану інформацію поширювали ізраїльські ЗМІ, а Державна прикордонна служба заперечувала, що Сільвер втік після паспортного контролю.

У результаті наркобарона все-таки затримали вже в Умані Черкаської області та екстрадували до Ізраїлю рейсовим літаком у ніч на 18 серпня.

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