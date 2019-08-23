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Сотрудников СБУ допросят на полиграфе из-за побега Сильвера

Новости » Происшествия    23.08.2019 - 12:59
Сотрудников СБУ допросят на полиграфе из-за побега Сильвера
Фото: экстрадиция Амоса Дов Сильвера (facebook.com/SecurSerUkraine)

Допрос должен состояться в пятницу

Государственное бюро расследований на полиграфе допросит сотрудников Службы безопасности Украины по поводу побега израильского наркобарона Сильвера из аэропорта "Борисполь". Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram.

Допрос должен состояться в пятницу, 23 августа.

Сотрудников СБУ допросят на полиграфе из-за побега Сильвера

"ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа. В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов по уголовным производствам", - отметил глава бюро.

Напомним, в интернете появилось полное видео побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту "Борисполь"при попытке его депортировать в Израиль. На видео видно, как во время прохождения Сильвером и сотрудниками СБУ досмотра в аэропорту, один из правоохранителей якобы подает ему условный знак, почесав затылок, после чего конвоируемый аккуратно отходит назад и сбегает у всех на глазах.

Как писало РБК-Украина ранее, наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту "Борисполь" при попытке депортации его в Израиль. При этом изначально данную информацию распространяли израильские СМИ, а Государственная пограничная служба отрицала, что Сильвер сбежал после паспортного контроля.

В итоге наркобарона все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.

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