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ДБР скерувало до суду справу щодо побиття затриманого патрульним у Запоріжжі

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 12:43
ДБР скерувало до суду справу щодо побиття затриманого патрульним у Запоріжжі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справу відкрито за статею про перевищення службових повноважень

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) завершили досудове розслідування відносно запорізького поліцейського, який неправомірно застосував силу щодо затриманого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Як зазначається, подія сталася наприкінці грудня минулого року. До одного із відділів поліції м. Запоріжжя було доставлено групу людей для з’ясування обставин інциденту. Один із затриманих висловлював незадоволення діями поліцейських. Внаслідок цього, між правоохоронцем та чоловіком виник конфлікт, в ході якого працівник поліції невмотивовано застосував силу до опонента.

Експертиза встановила у постраждалого відкритий перелом кісток носу.

Наразі обвинувальний акт щодо поліцейського скеровано до суду за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством).

У разі доведення вини, працівнику поліції загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

У прес-службі ДБР повідомили, що в одному з судів м. Запоріжжя вже розглядається справа за обвинуваченням цього ж поліцейського в аналогічному кримінальному правопорушенні, тобто подібні дії він вчиняє вже не вперше.

Нагадаємо, 31 січня ДБР затримало заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди. 

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи. 

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