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ДБР затримало заступника голови Печерського району

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 19:12
ДБР затримало заступника голови Печерського району
Фото: затримання (facebook.com/dbr.gov.ua)

Його затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди

Правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що за щомісячну виплату в розмірі 20 тис. гривень держслужбовець обіцяв приватному підприємцю надати документи для отримання в оренду приміщень, що перебувають у комунальній власності. Його затримали під час отримання хабара.

За даними джерела РБК-Україна, мова йде про Анатолія Невмержицького.

ДБР затримало заступника голови Печерського району

Нагадаємо, у Києві 11 січня на хабарі у 5 тис. доларів затримали співробітника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у 10 тис. гривень чиновника Головного управління Державної міграційної служби в Києві. Зокрема, головний спеціаліст вимагав хабара від іноземця, який утримувався в ізоляторі тимчасового утримання за незаконне перебування на території України. Чиновник обіцяв прискорити процедуру видворення іноземця за межі України.

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