ГБР назвало причины обысков у чиновников Минобороны

Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обыски проводятся в рамках дела о закупках вещей для ВСУ по завышенным ценам

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал причины массовых обысков в Министерстве обороны Украины. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Обыски, как пояснил Труба, проводятся в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Так, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

В частности, по словам главы бюро, в среду было проведено около 40 обысков по местам проживания некоторых должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях.

"ГБР вместе с Департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту жительства должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях (провели обыски, - ред.)... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", - сказал глава ГБР.

Он подчеркнул, что предварительная сумма ущерба, которая была нанесена министерству вследствие завышения цен, составляет около 100 миллионов гривен.

Кроме того, Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале этого года. Досудебное расследование продолжается около двух месяцев. Он также сообщил, что во время обысков изъято 11 тысяч бронежилетов.

Пока подозрение никому не предъявляли.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины. Так, в связи с этим директор ГБР Роман Труба и директор Киевского территориального управления ГБР Руслан Марчук анонсировали брифинг в 16:00.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого следователи бюро проводили обыски в Министерстве здравоохранения Украины по факту возможного присвоения государственных средств служащими министерства.