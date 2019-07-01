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ДБР спростувало обшуки на каналі "Прямий"

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 15:25
ДБР спростувало обшуки на каналі "Прямий"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що ДБР проводить обшуки на телеканалі в рамках розслідування кримінального провадження

Державне бюро розслідувань (ДБР) не проводило обшуки на телеканалі "Прямий". Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі ДБР.

"Слідчими ДБР не проводилися обшуки і вилучення документів на телеканалі "Прямий", - заявили в прес-службі, зазначивши, що поширена в ЗМІ інформація про тривають обшуки не відповідає дійсності.

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про вилучення документів на телеканалі нібито у справі про відмивання коштів та легалізації акцій через кіпрський офшор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР провело масові обшуки по місцях проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Пізніше директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав причини масових обшуків у Міністерстві оборони України.

Обшуки, як пояснив Труба, проводилися в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Так, мова йде про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тисяч бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.

Як писало РБК-Україна раніше, до цього слідчі бюро проводили обшуки в Міністерстві охорони здоров'я України за фактом можливого привласнення державних коштів службовцями міністерства.

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