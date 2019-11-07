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У власника телеканалу "Прямий" проходять обшуки

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 11:13
У власника телеканалу "Прямий" проходять обшуки
Фото: Володимир Макеєнко (zn.ua)

Обшуки у Макеєнка проходять за рішенням суду

Українські правоохоронці прийшли з обшуками до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на озвучену в прямому ефірі інформацію.

Повідомляється, що поки не відомо, який саме орган представляють правоохоронці, які прийшли з обшуками до Макеєнка. Відомо, що обшуки санкціоновані рішенням суду, на місці правоохоронці відмовляються повідомляти подробиці справи.

Відзначимо, Макеєнко є відомим українським політиком. Очолював Київську міську державну адміністрацію 25 січня 2014 по 7 березня 2014 року, був народним депутатом, заступником голови фракції "Партії регіонів". Обіймав посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань бюджету (грудень 2007 - грудень 2012 року), очолював комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради.

Нагадаємо, в кінці серпня Госбюро розслідувань в супроводі СБУ проводило обшуки на "Суспільном". Крім того, з обшуком прийшли і до глави правління "UA: Суспільне" Зураба Аласанії, а також до інших співробітників мовника.

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