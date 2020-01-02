В ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану

В Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 2 січня, призначили нового керівника відділу розслідування справ Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Як повідомляється, керівником відділу з розслідування справ Майдану призначений Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 26 грудня Генеральна прокуратура України провела слідчий експеримент у справі про розстріли на Майдані в 2013-2014 роках.

Крім того, згідно прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі виробництв триває.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Законом передбачається переклад в ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували у Генеральній прокуратурі справи Майдану.