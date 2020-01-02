В ГБР назначили нового руководителя по расследованию дел Майдана

В Государственном бюро расследований (ГБР) в четверг, 2 января, назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, руководителем отдела по расследованию дел Майдана назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Напомним, 26 декабря Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, согласно принятых процессуальных решений фактически передали по подследственности в к НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.