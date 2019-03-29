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ГБР в день выборов будет работать в особом режиме

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 16:14
ГБР в день выборов будет работать в особом режиме
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

ГБР будет реагировать на нарушения субъектами, которые подследственны бюро

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в день выборов в Украине центральный аппарат и территориальные управления Государственного бюро расследований (ГБР) будут работать в особом порядке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Труба отметил, что ГБР будет мониторить нарушения избирательного законодательства, круглосуточно принимать сообщения о возможных нарушениях и реагировать в случаях, когда речь будет идти о субъектах, которые подследственны ГБР.

К подследственности ГБР принадлежат топ-чиновники, в частности народные депутаты, правоохранители, судьи и лица, совершившие военные преступления.

"Просим сообщать информацию о совершенных преступлениях, связанных с избирательным процессом лицами, подследственными ГБР, по телефонам специальных горячих линий, которые будут работать круглосуточно в центральном аппарате и территориальных управлениях ГБР, а также с помощью онлайн форм обратной связи на официальном веб-сайте ГБР", - подчеркнул Труба.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы не допустить возможных срывов голосования в день выборов президента Украины, дополнительно сформировано 13 групп взрывотехников и кинологов для проверки сообщений о минировании избирательных участков.

РБК-Украина писало, что Национальная полиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине. К обеспечению правопорядка во время волеизъявления граждан будет привлекаться свыше 135,4 тысяч правоохранителей, из них более 72,5 тысяч - именно полицейских.

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