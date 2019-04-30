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Труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах

Новини » Енергетика    30.04.2019 - 17:42
Труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Передбачається, що Solitaire протягом місяця вкладе 100 км першої нитки газопроводу

Судно-трубоукладчик Solitaire приступив до укладання газопроводу "Північний потік 2" в російських водах. Про це повідомляє прес-служба Nord Stream 2.

Передбачається, що Solitaire протягом місяця вкладе 100 км першої нитки газопроводу в російських територіальних водах. Судно, що належить швейцарській компанії Allseas, буде виконувати роботи цілодобово і без вихідних.

Всі роботи виконуються згідно з дозволами, виданими державними органами Росії. Під час роботи трубоукладочного судна навколо нього встановлюється зона безпеки радіусом 1,85 км (1 морська миля).

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм. Однак, Данія не змогла назвати терміни рішення за маршрутом "Північного потоку-2".

Також 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни до Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

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