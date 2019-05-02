ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр енергетики США назвав ненадійним газ, який поставляється в ЄС з Росії

Новини » Енергетика    02.05.2019 - 17:09
Міністр енергетики США назвав ненадійним газ, який поставляється в ЄС з Росії
Фото: Рік Перрі (flickr.com gageskidmore)

Рік Перрі назвав ненадійним російський газ, який поставляється до Європи

Міністр енергетики США Рік Перрі назвав ненадійнимросійський газ, який поставляється до Європи. Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал France 24.

Під час конференції він заявив: "Якщо вас турбує тільки дешевизна покупки, тоді ви не придбаєте BMW або Mercedes-Benz, або один з прекрасних автомобілів, які виходять з Європейського союзу".

Перрі додав, що "можна придбати подібні машини в іншому місці, однак це буде ненадійно".

"Так само справа йде і з російським газом", - вважає він.

У свою чергу комісар Європейського союзу з енергетики Мігель Аріас Каньете заявив, що має сенс збільшити експорт газу з США. Він зазначив, що різноманітність важливо не тільки для безпеки поставок, але і для забезпечення конкуренції.

Нагадаємо, 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Посол Німеччини в США Емілі Хабер направила лист до Конгресу з проханням припинити погрожувати новими санкціями російським компаніям НОВАТЕК і "Газпром", які працюють в ФРН.

Луценко обговорював з адвокатом Трампа справу проти компанії, в якій працював син Байдена Генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати Америкигаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся