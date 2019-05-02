Міністр енергетики США назвав ненадійним газ, який поставляється в ЄС з Росії

Фото: Рік Перрі (flickr.com gageskidmore)

Рік Перрі назвав ненадійним російський газ, який поставляється до Європи

Міністр енергетики США Рік Перрі назвав ненадійнимросійський газ, який поставляється до Європи. Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал France 24.

Під час конференції він заявив: "Якщо вас турбує тільки дешевизна покупки, тоді ви не придбаєте BMW або Mercedes-Benz, або один з прекрасних автомобілів, які виходять з Європейського союзу".

Перрі додав, що "можна придбати подібні машини в іншому місці, однак це буде ненадійно".

"Так само справа йде і з російським газом", - вважає він.

У свою чергу комісар Європейського союзу з енергетики Мігель Аріас Каньете заявив, що має сенс збільшити експорт газу з США. Він зазначив, що різноманітність важливо не тільки для безпеки поставок, але і для забезпечення конкуренції.

Нагадаємо, 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Посол Німеччини в США Емілі Хабер направила лист до Конгресу з проханням припинити погрожувати новими санкціями російським компаніям НОВАТЕК і "Газпром", які працюють в ФРН.