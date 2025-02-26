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Чешская компания выиграла арбитраж у "Газпрома"

Чехия, Среда 26 февраля 2025 12:02
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Чешская компания выиграла арбитраж у "Газпрома" Фото: "Газпром" лишат еще 42 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) полностью удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ. Российский "Газпром" должен возместить ей ущерб в 1 млрд чешских крон (42,16 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CEZ.

Как отмечается в общении, ущерб был нанесен существенным сокращением поставок газа "Газпромом" в 2022 году, которые CEZ заказала у "Газпрома" до вторжения России в Украину, и CEZ должна была покрыть этот дефицит газом, закупленным по высоким на тот момент ценам.

Согласно арбитражному решению ICC, "Газпром" должен выплатить CEZ не только убытки, но и проценты за просрочку платежа, а также возместить судебные издержки.

"Если "Газпром" не сделает этого добровольно, CEZ приступит к принудительному исполнению арбитражного решения, то есть обеспечит исполнение своих требований путем исполнительного производства", - говорится в сообщении.

Европейские иски

Напомним, осенью 2024 года австрийская OMV заявила, что она намерена вычесть из следующего платежа за газ 230 млн евро, которые арбитраж присудил в ее пользу от "Газпром экспорта" как компенсацию убытков в результате нерегулярных поставок газа "Газпром экспорт" в Германию до сентября 2022 года.

Юристы говорят, что прецедент может открыть шлюзы для аналогичных действий других фирм, пока рассматриваемые дела проходят через международные суды. Компании, от итальянской Eni SpA до немецкой RWE AG, заявляют, что им причитается компенсация расходов на замену поставок, поскольку "Газпром" прекратил поставки части газа в 2022 году.

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