Шольц назвав умову для передачі газової турбіни Росії

Газова турбіна для трубопроводу "Північний потік-1" готова для використання. Росія може її отримати, якщо виявить бажання та надасть необхідну інформацію для транспортування.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні, 3 серпня, Шольц оглянув газову турбіну, яка зараз знаходить на заводі Siemens Energy у місті Мюльгайм-на-Рурі. Він зазначив, що вона готова для використання.

Канцлер звинуватив Росію у затримках із поверненням турбіни, яку раніше в обхід санкцій передала Канада.

"Невиконання контрактів на постачання газу не має жодних технічних причин", - сказав Шольц.

Він пояснив, що РФ лише потрібно сказати, що "вони хочуть отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування".