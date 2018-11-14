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Міністр енергетики США закликав не дозволяти РФ використовувати газопостачання для залякування

Новини » Політика    14.11.2018 - 07:33
Міністр енергетики США закликав не дозволяти РФ використовувати газопостачання для залякування
Фото: Рік Перрі (flickr.com gageskidmore)

Американський міністр повідомив, що США готові запровадити нові санкції проти РФ

Під час свого візиту до Угорщини міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що не можна дозволити РФ використовувати "енергетику як зброю залякування", зокрема шляхом відключення постачання газу взимку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Перрі заявив, що США готові запровадити нові санкції против РФ й додав, що Вашингтон має повне право й далі продовжувати режим санкцій против РФ через окупацію Криму.

"Це все справді дуже просто з моєї точки зору. Будьте хорошим сусідом і поважайте верховенство права, але Росія не хоче цього робити", - заявив Перрі.

Раніше повідомлялось, що Порошенко обговорив з міністром енергетики США протидію "Північному потоку-2". Було відзначено необхідність подальшої протидії проекту "Північний потік-2", а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США.

Нагадаємо, міністр енергетики США відзначив кроки України на шляху реформ. Він зазначив, що США хочуть підтримати НАК "Нафтогаз" щодо розділення видобутку і розподілу газу, а також лібералізацію ринку електроенергії.

 

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