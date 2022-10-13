"Газпром" может потерять свою долю в польском участке газопровода "Ямал-Европа"

"Сделав это мы первыми в Европе полностью заберем акции Газпрома в организации такого типа", - заявил Буда.

Вопрос введения временного управления в EuRoPol Gaz возник сразу, как Польша предприняла аналогичные меры в компании Novatek Green Energy. Она является "дочкой" российской группы "Новатек", которая снабжала сжиженным газом несколько десятков гмин в Польше.

"Мы используем здесь законные права, которые вступили в силу всего несколько недель назад", - сказал министр.

Буда заявил, что это инструмент, который позволит регулировать ситуацию на предприятиях с российским капиталом, которые по той или иной причине, например в интересах государства или для сохранения рабочих мест, должны продолжать работать. Поэтому он не исключает аналогичного шага по EuRoPol Gaz.

Этот газопровод не работает на транзит российского газа весной 2022 года. Представитель польского правительства по вопросам энергетики Петр Наимский говорил, что оно будет использоваться для транспортировки газа по территории Польши и сможет служить для отправки газа из Германии в Польшу.