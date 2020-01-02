ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Газова справа" Онищенко: ВАКС призначив підготовче засідання стосовно двох осіб

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 17:40
"Газова справа" Онищенко: ВАКС призначив підготовче засідання стосовно двох осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підготовче судове засідання відбудеться у п'ятницю, 3 січня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій "газовій справі" колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС у Facebook.

Наголошується, що підготовче судове засідання відбудеться у п'ятницю, 3 січня, о 14:00.

За матеріалами сторони обвинувачення, зазначені особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ "Укргазвидобування" на суму понад 31 млн гривень.

"Обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легализируя отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екс-нардепа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня в аеропорту "Бориспіль" затримали передбачувану учасницю "газової схеми", організованою екс-нардепом Олександром Онищенком. Тоді в ЗМІ відзначали, що затриманої є мати Онищенко - Інеса Кадирова.

РБК-Україна писало, що в лютому 2019 року до суду було обвинувальний акт направлений стосовно колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого звинувачують в організації "газової схеми", а також фінансового директора підконтрольних колишньому народному депутату підприємств.

Суд заарештував активи найбагатшої жінки Африки Судді, які звільнили екс-"беркутівців", ухвалювали рішення в інтересах режиму Януковича, - Слідство.Інфо
Новини України СудОлександр Онищенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся