"Газова справа" Онищенко: ВАКС призначив підготовче засідання стосовно двох осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підготовче судове засідання відбудеться у п'ятницю, 3 січня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій "газовій справі" колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС у Facebook.

Наголошується, що підготовче судове засідання відбудеться у п'ятницю, 3 січня, о 14:00.

За матеріалами сторони обвинувачення, зазначені особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ "Укргазвидобування" на суму понад 31 млн гривень.

"Обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легализируя отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екс-нардепа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня в аеропорту "Бориспіль" затримали передбачувану учасницю "газової схеми", організованою екс-нардепом Олександром Онищенком. Тоді в ЗМІ відзначали, що затриманої є мати Онищенко - Інеса Кадирова.

РБК-Україна писало, що в лютому 2019 року до суду було обвинувальний акт направлений стосовно колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого звинувачують в організації "газової схеми", а також фінансового директора підконтрольних колишньому народному депутату підприємств.