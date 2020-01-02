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"Газовое дело" Онищенко: ВАКС назначил подготовительное заседание в отношении двух человек

Новости » Общество     02.01.2020 - 17:40
"Газовое дело" Онищенко: ВАКС назначил подготовительное заседание в отношении двух человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подготовительное судебное заседание состоится в пятницу, 3 января

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил подготовительное судебное заседание по обвинению двух человек в так называемом "газовом деле" бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

Отмечается, что подготовительное судебное заседание состоится в пятницу, 3 января, в 14:00.

По материалам стороны обвинения, указанные лица, находясь на должностях директоров обществ, нанесли ущерб ПАО "Укргаздобыча" на сумму более 31 млн гривен.

"Обвиняемые получали природный газ по заниженным ценам, а затем реализовывали его уже по рыночным ценам, легализируя полученный доход через компании, которые считают подконтрольными экс-нардепу", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу "газовой схемы", организованной экс-нардепом Александром Онищенко. Тогда в СМИ отмечали, что задержанной является мать Онищенко - Инесса Кадырова.

РБК-Украина писало, что в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, которого обвиняют в организации "газовой схемы", а также финансового директора подконтрольных бывшему народному депутату предприятий.

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